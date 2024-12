Lavori sul corso ad Arona: "Non sarà mai chiuso, tre i lotti"

Lunedì pomeriggio si è tenuta la prima riunione con i tecnici di AcqueNovaraVco insieme ai tecnici Comunali ad oggetto il rifacimento integrale del Corso Cavour ad Arona in modo da essere pronti e iniziare i lavori a gennaio 2026.

I dettagli

"Abbiamo stabilito - spiega il sindaco Alberto Gusmeroli - che faremo anche le vie che portano a lungolago e un “pezzetto” di Corso repubblica. Abbiamo affrontato il tema sottoservizi, gas, telefonia, cablatura ecc.

Faremo in tre lotti e non chiuderemo mai il corso lasciando sempre la possibilità di accedere ai negozi cercando di diminuire al massimo il disagio.

Abbiamo visto dove posizioneremo il sito per le necessità di cantiere. Ora si prepara la convenzione che regolerà i rapporti.

Un'opera che, insieme al lungolago realizzato nel 2016, permette di sistemare le fognature e quindi l’inquinamento a lago, risolve i continui allagamenti e riqualifica una parte nodale della città dove vi è molta dell’economia cittadina".