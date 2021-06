Le aronesi Martina ed Erika protagoniste del video di Pago

Prosegue a gonfie vele la carriera delle due giovani aronesi Martina Tammaro e Erika Mattina.

Martina Tammaro e Erika Mattina

Diventate note a livello nazionale, loro malgrado, per gli insulti omofobi che quotidianamente ricevono sui social (dai quali è nata la pagina instagram di successo Leperledegliomofobi) e dopo aver trasformato le frasi degli haters in una linea di t-shirt, la coppia ha recitato nell'ultimo video del cantante Pago.

Pacifico Settembre infatti, negli ultimi anni particolarmente noto per aver partecipato a Temptation Island, al Grande Fratello e per aver vinto la decima edizione di Tale e Quale Show, è appena uscito con la sua ultima canzone <Parlo ancora di noi>. Nel video ci sono tre coppie e Martina e Erika sono sostanzialmente le protagoniste in quanto Tammaro, nelle immagini, chiede alla compagna di sposarla.

Il commento della coppia

"Ci siamo emozionate tantissimo a vedere il video - raccontano le ragazze - E soprattutto a rivivere i momenti della giornata bellissima trascorsa con persone straordinarie, che hanno reso quest'esperienza indimenticabile. Grazie agli altri protagonisti delle riprese per essere stati colleghi stupendi. Grazie di cuore a Pago per l'opportunità. Questa canzone è un capolavoro e ti auguriamo il meglio davvero. E infine grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questo video. Sicuramente ci rimarrà nel cuore per sempre".