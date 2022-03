Le associazioni del territorio aiutano i centri diurni di Borgomanero e Arona

Salute

La cerimonia di consegna venerdì 18 marzo.

Nella sede dell'associazione Ispam di Borgomanero nella mattinata di venerdì 18 marzo si è svolta la cerimonia di consegna di due automezzi donati dalle associazioni del territorio ai centri diurni di Borgomanero e Arona.

"Un passaggio per i più fragili": l'aiuto ai centri diurni di Borgomanero e Arona

Si chiama "Un passaggio per i più fragili" il servizio offerto dalle associazioni Ispam di Borgomanero e Aiutapsiche, con l'apporto della Società PMG Italia SpA, che ha visto il suo compimento con la messa a disposizione di due mezzi in comodato d'uso gratuito per il trasporto che per le attività istituzionali promosse e curate dalla Struttura di Psichiatria dell’Area nord dell’Asl Novara a favore delle persone che accedono ai Centri Diurni di Arona e di Borgomanero, oltre che per le iniziative risocializzanti promosse dalle Associazioni. Si tratta di un Ford Transit a 9 posti targato FG545XB un autovettura Opel Corsa targata FP303VA.

Il progetto di mobilità garantita

Il progetto di Mobilità Garantita nasce dalla collaborazione tra le Associazioni Aiutapsiche, Ispam e la Società PMG Italia SpA Società Benefit per garantire una migliore mobilità a soggetti più deboli della comunità. Attraverso questo progetto, l’Asl dispone così di automezzi per garantire un servizio di trasporto, contribuendo fattivamente al benessere di una fascia di popolazione spesso oggetto di stigma e di isolamento sociale. Hanno aderito al progetto i Comuni di Castelletto sopra Ticino, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro e Varallo Pombia oltre a diverse attività e ditte dell’area nord della Provincia di Novara.

La Società PMG, che opera da anni nel settore della mobilità garantita, si è attivata ricercando sul territorio sponsor in grado di mettere a disposizione risorse economiche per attività socio-sanitarie, facendo leva anche su una particolare sensibilità e attenzione ai bisogni di soggetti deboli e “più fragili”.

E’ doveroso un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso di concretizzare tale progetto – affermano Daniela Forti Presidente dell’Associazione Aiutapsiche odv e Giovanni Marchionni Presidente dell’Associazione ISPAM – ai Comuni e in particolare a tutti i Privati, che con il loro contributo, tradotto nella sponsorizzazione del veicolo hanno contribuito di avere a disposizione degli automezzi per dare continuità ai servizi e alle attività di riabilitazione e di inclusione che sono fondamentali per le persone con disabilità psichica.