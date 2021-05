Le Rocchette perdono la bandiera Blu, Monti: “Siamo dispiaciuti”

“Con immenso dispiacere apprendiamo che il giudizio della FEE (Foundation for Environmental Education, fondazione per l’educazione ambientale) ha escluso dalla Bandiera Blu 2021 la nostra meravigliosa spiaggia delle Rocchette, da sempre fiore all’occhiello di Arona, per un declassamento del giudizio sulla qualità delle acque di balneazione è passato da “eccellente” a “buono””.

Le motivazioni

“L’Amministrazione Comunale – spiega il sindaco Federico Monti – dal momento dell’ottenimento della Bandiera Blu, ha sempre migliorato le condizioni della spiaggia delle Rocchette, con riqualificazioni e miglioramenti strutturali, non ultima quella del 2020, che ha permesso di prevenire fenomeni erosivi e ha consentito ai bagnanti di usufruire di un’area maggiore, anche a fronte dei parametri di distanziamento previsti dalla normativa anti COVID.

La sicurezza della spiaggia è stata inoltre potenziata con l’introduzione di una persona in più, con lo scopo di garantire il corretto afflusso e distanziamento dei bagnanti, nonché una maggiore pulizia e manutenzione della spiaggia.

Detto giudizio si basa sui quattro anni precedenti il conferimento, periodo in cui su 100 campionamenti solo 5 vengono tollerati al di fuori dei parametri. Di fatto però i prelievi effettuati nel corso degli ultimi 4 anni sono stati 25 con una tolleranza pari al 5%, cioè 1,25, ovvero 1.

Poiché nei quattro anni precedenti detta spiaggia è stata oggetto di un solo sversamento sporadico e accidentale nel 2019, le cui cause sono state immediatamente individuate e il danno ripristinato, questo unico episodio ha causato il declassamento di una spiaggia, nonostante si sia richiesta una specifica deroga, sempre nel 2019, che è stata accettata dalla FEE, confermando nel 2020 l’ottenimento della Bandiera Blu”.

Le altre spiagge

”Oltre a ciò, da quest’anno la FEE ha deciso di considerare non una sola spiaggia ma tutte le spiagge cittadine che devono essere “eccellenti.

Non possiamo dimenticare l’enorme lavoro di bonifica del lago, e non solo (parcheggi, raccolta differenziata, ormeggi, piste ciclabili, ztl, miglioramenti allacci fognari ecc), non ultimo l’importante collocazione di portali atti a impedire lo stazionamento a lago di camper che potrebbero produrre l’occasionale sversamento di liquami a lago, tutti interventi propedeutici al miglioramento dei parametri per l’aggiudicazione della Bandiera Blu.

L’Amministrazione si riserva a questo punto di compiere ogni possibile passo per chiarire con la FEE, e lavorare da subito affinché il giudizio sulle acque del lido da sufficiente diventi eccellente in modo che, già dal prossimo anno, si possa riottenere la prestigiosa Bandiera Blu”.