Lesa è uscita con un anno di anticipo dal "piano di rientro" della corte dei conti

La comunicazione è stata data dal sindaco Luca Bona durante l'ultimo consiglio comunale.

Piano di rientro

"Un ringraziamento va esteso in primo luogo a tutti i lesiani - commenta Bona - per aver sopportato in questi 2 anni il sacrificio della riduzione degli investimenti per opere o servizi pubblici.

Ora saranno circa 250.000€ che si libereranno nel 2024 per poter essere impiegati in manutenzioni, riduzione di tasse per i cittadini, prevenzione dei rischi idrogeologici e investimenti per riqualificazioni sul territorio.

L’occasione è stata propizia anche per riformare la “macchina amministrativa” del Comune rendendola più efficiente e più sostenibile in futuro a livello economico e finanziario.

I ringraziamenti vanno a tutti i funzionari comunali, ai responsabili del servizio, in particolare alla Dott.ssa Elisa Ranuccio e alla Segretaria Comunale Dott.ssa Benedetta Baldassarre.