Lesa finanziato dal Ministero il recupero della darsena ottocentesca

Con provvedimento del 9 gennaio 2023 ci è stata comunicato dal Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Piemonte, l’inserimento nella programmazione annualità 2022-2024 del consolidamento e restauro conservativo dell’ex Darsena di Villa Sourur nel Parco Dei Glicini, Lungolago di Lesa, di proprietà del Comune di Lesa, per un importo di € 500.000.

La darsena di Lesa

La programmazione è stata approvata con Decreto Ministeriale del 18 luglio 2022 n. 289.

Il Segretariato ha inoltre individuato l’Arch. Sara Lyla Mantica quale Responsabile del Procedimento per i lavori, che hanno una previsione di completamento nel 2024.

"Esprimiamo grandissima soddisfazione per il finanziamento del recupero di questo importantissimo patrimonio culturale della nostra Comunità - fa sapere il sindaco di Lesa Luca Bona - con la sovrintendenza costruiremo il progetto più consono alla valorizzazione del luogo, ipotizzando un luogo di incontro e cultura, utilizzando il grande terrazzo sul lago e la parte coperta, inserendolo nel contesto del Parco Dei Glicini che andremo a recuperare e sul quale stiamo predisponendo le idee progettuali che si integrino con il percorso pedonale tra Lesa e Belgirate, completato nel 2022. Un luogo che valorizzerà in modo decisivo Lesa come centro culturale ed esperienziale di qualità.

Un grazie riconoscente al Ministero della Cultura, al Segretariato Piemontese, alla Soprintendente Dott.ssa Palazzo, all’Arch. Mantica e all’Ufficio Tecnico dell’Unione Collinare del Vergante, a cominciare dal Responsabile Renato Melone, e a tutti coloro che hanno contribuito alle stesure delle idee e delle ipotesi progettuali".