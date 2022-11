Lesa: Herno vestirà l’Fc Barcelona

Da gennaio 2023 la squadra di calcio maschile, femminile e quella di pallacanestro del FC Barcelona vestiranno Herno durante le trasferte.

Herno vestirà il Barcelona

Come riporta montenapodaily il marchio fondato oltre 70 anni sul lago Maggiore a Lesa e Fc Barcelona hanno siglato un accordo di partnership con il quale l’azienda di moda italiana diventerà partner ufficiale del club calcistico per il formal wear per le prossime tre stagioni.

È la prima volta che tutte e tre le squadre sportive professionistiche condividono lo stesso partner per l’abbigliamento formale.

Una nuova avventura, nata in primis da una condivisione di valori – entrambe le realtà aspirano infatti all’eccellenza nei rispettivi campi attraverso l’impegno, il lavoro di squadra e l’ambizione – e poi dall’amore incondizionato verso le proprie radici. Il Barça non ha mai dimenticato le sue origini catalane e le sue tradizioni, e questo gli vale la fedeltà di milioni di affezionati, una massa eterogenea e cross-gender. Così come Herno, che prende il nome da uno dei torrenti che attraversano Lesa, sulle rive del lago Maggiore dove l’azienda è nata, e che ha sempre mantenuto un rapporto molto stretto con la sua regione e la sua produzione altamente artigianale.