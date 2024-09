Lesa, sottoscritta l'intesa tra la Federazione Lega Diritti del Malato e Prospettiva 2023

Domenica 15 settembre, nella Sala Manzoniana di Lesa, è stato siglato un importante accordo di cooperazione tra la Federazione Lega Diritti del Malato e Prospettiva 2023. La cooperazione riguarderà con particolare attenzione i temi della sanità territoriale, della socialità, della tutela individuale e collettiva, nonché della formazione e della divulgazione scientifica.

Le due realtà: Federazione Lega Diritti del Malato...

La Federazione Lega Diritti del Malato è un'organizzazione dedicata alla tutela dei diritti delle persone malate e con disabilità, nonché dei loro familiari. Fondata da un gruppo di ricercatori europei, funzionari della Commissione Europea e del CERN, la Federazione è impegnata attivamente nella formazione e nell'informazione su tematiche ambientali e di salute pubblica. La sua missione è prendersi cura e carico delle persone in condizioni di fragilità, promuovendo iniziative che migliorino la qualità della vita e garantiscano l'accesso equo ai servizi sanitari. Tra le sue attività principali si annoverano campagne di sensibilizzazione, programmi educativi e collaborazioni con enti locali e internazionali per promuovere politiche sanitarie inclusive.

... e Prospettiva 2023

Prospettiva 2023 è un'associazione di cultura politica senza fini di lucro, organizzata in gruppi tematici, che ha l'obiettivo di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa. Si ispira ai valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza, operando per favorire un dialogo costruttivo tra le istituzioni e la società civile.

Un'intesa su iniziative comuni

L'intesa, sottoscritta dai rispettivi Presidenti, Giuseppe Augurusa per Prospettiva 2023 e Marco Gemelli per la Federazione Lega Diritti del Malato, consentirà alle due associazioni di cooperare attraverso l'organizzazione di iniziative comuni. L'accordo pone particolare attenzione ai temi della sanità territoriale, della socialità, della tutela individuale e collettiva, nonché della formazione e della divulgazione scientifica.

Gli obiettivi della collaborazione

Questa collaborazione mira a rafforzare l'impegno di entrambe le organizzazioni nel promuovere politiche e iniziative che migliorino il benessere della comunità. Tra gli obiettivi principali vi sono:

Promuovere l'accesso universale ai servizi sanitari, garantendo che ogni individuo possa usufruire delle cure necessarie indipendentemente dalla propria condizione socio-economica; Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche legate alla salute pubblica, all'ambiente e ai diritti dei malati; Organizzare eventi, seminari e workshop per diffondere conoscenze scientifiche e favorire la formazione continua in ambito sanitario e sociale; Collaborare con istituzioni locali, nazionali ed europee per influenzare positivamente le politiche pubbliche in materia di sanità e diritti sociali.

Un passo importante per il futuro della società

La sinergia tra la Federazione Lega Diritti del Malato e Prospettiva 2023 rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una società più giusta e solidale, dove i diritti alla salute e al benessere siano effettivamente garantiti a tutti.

Per ulteriori informazioni o per partecipare alle prossime iniziative, è possibile contattare le rispettive associazioni attraverso i canali ufficiali.