L'ex scuola di Castelletto sarà intitolata alla maestra Lorenzini

"Una donna che ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di ragazze e ragazzi castellettesi, oltre che la fondatrice e protagonista delle attività del Gruppo Storico Archeologico Castellettese".

Celebre maestra scomparsa nel 2023

E’ così che viene definita Rosa Maria Lorenzini in una recente delibera di giunta. Il provvedimento relativo è quello che avvia l’iter per l’intitolazione della ex scuola di Pozzola alla celebre maestra scomparsa a marzo del 2023, lasciando un grande vuoto nel paese e nella sua frazione, Beati-Pozzola. Grande studiosa della storia locale, non mancava mai di interessarsi anche all’attualità del suo paese. Fu tra le fondatrici dell’associazione di rione e per lunghi anni scrisse di suo pugno i testi dello spettacolo satirico dialettale del “Bartula”, che va tuttora in scena al termine del periodo carnevalesco.

Nello specifico, con la delibera di giunta delle scorse settimane, l’Amministrazione avvia un percorso di approvazione il cui esito dipenderà poi anche dalla decisione della Prefettura. Il Comune è proprietario dell’edificio che fino al 1967 ha ospitato la scuola della frazione.

All’interno, nel 2005, su spinta anche del Gruppo storico archeologico, è stata quindi creata una sala multimediale, con 18 pannelli illustrati con i quali si ricostruisce la storia della cultura di Golasecca, dalle abitudini di vita ai commerci, dall’alimentazione ai riti funebri. E proprio quella sala, che prima della sua scomparsa Maria Rosa Lorenzini frequentava così spesso, potrebbe portare il suo nome in futuro, se l’iter di intitolazione si concluderà con il nullaosta del Prefetto.