Lezioni di inglese gratuite per i bimbi in biblioteca ad Arona

7-10 anni

Da martedì 26 aprile.

Se pensate che l’inglese sia noioso la biblioteca civica di Arona prova a farvi cambiare idea!

Infatti da martedì 26 aprile partono 8 incontri dedicati a tutti i bambini da 7 a 10 anni dedicati proprio all’inglese.

L'iniziativa

Non sarà un corso, ma degli spunti giocosi proposti da Patrick O'Malley, insegnante di inglese madrelingua qualificato.

Le lezioni proporranno le regole grammaticali mediante dei giochi e delle attività, in modo che i bambini imparino in modo efficace senza la necessità di lezioni di grammatica troppo intense.

Gli incontri si svolgeranno per 8 martedì consecutivi a partire dal 26 aprile, alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica Sen. Avv. Carlo Torelli.

L’Assessore alla Cultura, Chiara Autunno, sottolinea: “La biblioteca di Arona “parla” anche inglese e abbiamo scelto di farlo insieme ai nostri piccoli utenti che potranno farlo in modo giocoso e divertente grazie alle competenze di un insegnante madrelingua, una buona occasione per prendere dimestichezza con una lingua straniera e assimilarla con naturalezza”.

Tutte le attività sono gratuite, ma è necessario iscriversi perché i posti a disposizione sono limitati.

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo

0322/44625.