Linea Arona-Novara: circolazione ferroviaria sospesa dall'1 al 7

Interventi infrastrutturali tra Arona e Oleggio.

Linea Arona Novara

Lavori in corso dall’1 al 7 agosto tra Arona e Oleggio, sulla linea Novara – Arona, per realizzare un sottopasso nella stazione di Borgoticino e adeguare l’infrastruttura alla circolazione di treni merci lunghi 750 metri, come da standard europeo. I cantieri aperti impongono la sospensione della circolazione dei treni regionali tra Novara e Arona che verranno sostituiti per l’intera tratta da un servizio bus.

L’offerta sostitutiva è consultabile nelle stazioni e sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria.