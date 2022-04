Linea ferroviaria Novara-Arona: oggi e domani modifiche alla circolazione

L'annuncio

E' in previsione la costruzione di un sottopasso a Borgo Ticino.

Per oggi e domani, sabato 23 e domenica 24 aprile 2022, sulla linea ferroviaria Novara-Arona sono previste delle modifiche alla circolazione per lavori.

Modifiche alla circolazione sulla linea ferroviaria Novara-Arona sabato 23 e domenica 24

Lavori infrastrutturali da sabato 23 a lunedì 25 aprile sulla linea ferroviaria Novara – Arona. Tra le stazioni di Arona e Oleggio, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta realizzando un sottopasso nella stazione di Borgo Ticino per adeguare l’infrastruttura alla circolazione di treni merci lunghi 750 metri, come da standard europeo. Per favorire l’operatività del cantiere, la circolazione ferroviaria sarà modificata tra Novara e Arona e i treni regionali saranno sostituiti da bus in entrambe le direzioni.

Il programma dei bus sostitutivi è consultabile nelle stazioni e sui canali di vendita dell’impresa ferroviaria.