"L'omino del pane e l'omino della mela" sabato ad Arona

Sabato 16 novembre alle 17 al teatro San Carlo di via Don Minzoni 17 ad Arona in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito.

L'omino del pane e l'omino della mela

Uno spettacolo de ifratellicaproni ideato, scritto, diretto e interpretato da Alessandro Larocca e Andrea Ruberti scene, costumi e luci Alessandro Larocca, Andrea Ruberti, musiche Gipo Gurrado

Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della loro realizzazione.

Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela...

come faranno i nostri cuochi a preparare un pasto per tutti?

Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due iniziano un viaggio fantasioso all’interno dei cibi, fino ad entrare nel pane dove incontrano un buffo omino - l’Omino del pane appunto - che abita nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi affettare.

Tra gag e pantomime, musiche divertenti e interazioni con il piccolo pubblico, i due cuochi-clown scoprono che questi magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti i frutti, in tutti i cibi più strani e accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli alimenti.

Uno spettacolo delicato e divertente, pensato e creato per i piccoli spettatori alla scoperta del mondo e alle prese con i primi “pasti fuori casa” tra le mura della scuola materna, per insegnare loro ad apprezzare i pasti sani, i cibi genuini e le ricette di una volta... come il pane con la marmellata!

Biglietteria

Online: www.ciaotickets.com/arona-citta-teatro

Prevendita: La Feltrinelli point e Mondadori Bookstore ad Arona

Diritto di prevendita 10% del costo del biglietto (soglia minima € 1,00)

Acquisto biglietti in teatro il pomeriggio dello spettacolo

Intero adulti e bambini: biglietto € 8,00

Ridotto gruppi di amici o famiglie di almeno 4 persone, carta socio Nova Coop (massimo 2

biglietti): biglietto € 6,00