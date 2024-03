Luca Bona: "Stresa-Arona chiusa per 3 mesi, danno gravissimo al territorio"

"La decisione di chiudere la Ferrovia del Sempione, su entrambi i sensi di marcia, dal 9 giugno all'8 settembre, nei tre mesi di massimo afflusso turistico per lavori nelle gallerie, reca un gravissimo danno al Territorio". Così il sindaco di Lesa Luca Bona.

L'intervento

"Una decisione probabilmente figlia della mancata conoscenza dell'economia locale, che ci procurerà anche una pessima figura in ambito internazionale, amplificando quindi i danni. Alla gravità della decisione, si aggiunge anche la mancata comunicazione ufficiale con un adeguato preavviso, sia alle istituzioni che agli operatori. Ho parlato con il Capogruppo di Forza Italia in Commissione Trasporti al Senato, Sen. Roberto Rosso, che mi ha subito annunciato un'interrogazione per capire i motivi della chiusura e nel caso sussistessero valide ragioni, per verificare se fosse possibile posticipare l’inizio lavori per non impattare sulla stagione turistica. Seguiranno aggiornamenti".