Lucon regala ad Arona un nuovo campetto in erba sintetica

L'annuncio da parte del vicesindaco Alberto Gusmeroli

Le parole di Gusmeroli

"L'altra mattina sono andato a trovare il Signor Roberto Lucon titolare dell’omonima ditta. Un'azienda Aronese molto conosciuta e stimata che realizza campi in erba artificiale per diversi sport: calcio, tennis, calcetto … in tutta Italia e all’estero.

La ditta Lucon realizza anche apprezzatissimi giardini dove all’erba artificiale si sommano piante vere.

Se avete occasione di visitare la sua esposizione davanti alla Laica o dietro la ex Lidl c’è da rimanere incantati.

Una vera eccellenza Aronese.

Il Signor Roberto Lucon con la sorella Paola Lucon non sono “solo” grandi imprenditori ma sono Amici della città in quanto hanno realizzato e omaggiato, in passato, il campo sintetico all’Oratorio Ca-Giò.

Ieri Roberto mi ha chiamato per comunicarmi che quando siamo andati insieme a visitare il centro sportivo “Del Ponte” di Arona, vedendo lo stato dell’ex campo bocce all’ingresso, ha deciso subito di realizzare un campetto in erba artificiale con nuove reti a norma, omaggiandolo alla città.

È una notizia splendida e molto importante questa realizzazione per la città perché aumenta i campi disponibili e nuovi ragazzi potranno essere accolti grazie al grande lavoro dell’Associazione Arona Calcio.

Lo sport per i giovani è crescita fisica e umana, formazione, socializzazione e molto ancora … da ottobre lo sarà ancora di più".