Lunedì alle 23 riaprirà il Ponte di Sesto: traffico alternato notturno per 8 mesi

Fine della via Crucis per i tanti pendolari che devono spostarsi verso la Lombardia o verso il Piemonte per motivi di lavoro o studio.

Riapre il Ponte di Sesto Calende

“Il ponte di ferro - fanno sapere dal comune di Castelletto Ticino - riaprirà, come previsto, lunedì 19 settembre alle ore 23,00.

Nei prossimi 8 mesi la viabilità sarà regolare durante il giorno e ci sarà il senso unico alternato gestito da impianto semaforico dalle 21,00 alle 5,30.

In conseguenza, dalla stessa data, cesserà il servizio barca e la gratuità del pedaggio autostradale tra Castelletto Sopra Ticino e Sesto Calende”.