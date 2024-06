Magico tramonto alla Torbiera con il Fai

Sabato 8 giugno alle ore 18.00 si terrà una passeggiata esclusiva all’interno del Parco per scoprire gli animali ospitati in questo centro di conservazione ex situ.

I dettagli

I segreti della vita crepuscolare degli animali verranno svelati sabato 8 giugno grazie all’evento “Tramonto alla Torbiera”, nato dalla collaborazione con il Parco Faunistico “La Torbiera”. L’iniziativa vuole far conoscere al pubblico questa importante realtà del territorio, che oggi è un Centro per la conservazione ex-situ e la riproduzione delle specie minacciate, membro del circuito European Association of Zoos and Aquaria (EAZA).

L’incontro si terrà presso il Parco Faunistico “La Torbiera” (Via delle Torbiere, Agrate Conturbia - NO) ed i visitatori potranno partecipare ad un’esclusiva visita guidata al tramonto, l’orario di maggiore attività di molti animali, soprattutto felini, ospitati dal parco.

Per partecipare alla visita, la cui prenotazione è obbligatoria sul sito del Parco (https://shop.ranatick.com/latorbiera), il contributo è di 23 euro per i non iscritti, mentre per gli iscritti FAI di 18 euro, con ridotto 4-11 anni di 15 euro: parte del ricavato verrà devoluto al Fondo per l’Ambiente Italiano.

Per ulteriori informazioni e per ulteriori materiali stampa, contattare:

Parco Faunistico “La Torbiera” - info@latorbiera.it

Delegazione FAI Novara - Via Gaudenzio Ferrari, 20 - Novara

novara@delegazionefai.fondoambiente.it