Massimiliano Rosolino nuota ad Arona per la pace

Sabato 19

Evento patrocinato dal comune.

Presso la piscina comunale di Arona il campione olimpico guida un allenamento per beneficenza.

Rosolino ad Arona

Organizzata con il patrocinio del Comune di Arona, "NUOTIAMO PER LA PACE CON MASSIMILIANO

ROSOLINO" è un’iniziativa delle società sportive Arona Active e Sport Club 12 volta a sensibilizzare quante più persone possibile in merito alla drammatica situazione internazionale che sta colpendo l’Ucraina e il suo popolo.

Sabato 19.03, insieme al campione olimpico Massimiliano Rosolino, le squadre di nuoto di Arona Active e Sport Club 12 daranno un forte e concreto messaggio di solidarietà svolgendo un allenamento collettivo nella piscina del centro sportivo comunale sito in Piazzale Vittime di Bologna.

L’iniziativa, aperta al pubblico dalle ore 14:30, è parte integrante della serie di strumenti di aiuto attivati dall’Amministrazione del Comune di Arona al fine di fronteggiare l’emergenza in cui è coinvolta la popolazione dell’Ucraina.

Ciò è ribadito dalle parole di Massimiliano Rosolino, ospite speciale della manifestazione: «Nuotiamo per la pace vuole dimostrare una volta di più come il nuoto e la pratica dello sport in generale siano un’occasione di unione, condivisione e fratellanza. Gli atleti di Arona e Ispra si uniscono con me in un solo “popolo sportivo” per dare un messaggio di speranza che ci auguriamo possa andare ben oltre i confini della piscina».

NUOTIAMO PER LA PACE CON MASSIMILIANO ROSOLINO vuole dare un esempio virtuoso grazie ai giovani del territorio, accomunati dalla passione per lo sport. Sport inteso come amicizia, uguaglianza e vita: concetti che nel periodo attuale è bene ricordare e promuovere con propositività e concretezza.