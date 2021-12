Mercatini di Natale oggi e domani con il gruppo vincenziano di Castelletto

Iniziativa

In vendita numerose idee regalo curiose e simpatiche

Mercatini di Natale con il gruppo della San Vincenzo: oggi e domani prosegue l'iniziativa benefica a favore delle famiglie più bisognose.

Le famiglie bisognose aiutate grazie ai Mercatini di Natale

E’ un’importantissima iniziativa quella che stanno portando avanti in questi giorni i volontari del gruppo di volontariato vincenziano del paese. A partire da sabato 4 dicembre infatti, i responsabili del sodalizio stanno riproponendo l’idea del mercatino di Natale, un’iniziativa solidale che già negli anni scorsi aveva riscosso un notevole successo.

Ancora oggi e domani per partecipare

Come era accaduto già nel 2018 infatti, i volontari venderanno per tutto il giorno vestiti e prodotti ricamati, articoli lavorati a maglia e altri doni di ogni genere e pensati per tutti i gusti. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà del paese, a cui sarà totalmente destinato il ricavato dell’iniziativa. In vendita nel mercatino allestito nel salone San Francesco della casa parrocchiale, accessibile da piazza Matteotti, ci sono idee per regali natalizi solidali e convenienti. Il mercatino è stato aperto ai visitatori nelle giornate di sabato 4, domenica 5, martedì 7 e mercoledì 8 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.