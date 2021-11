Mercatini di Natale oggi per la prima volta a Pombia

Iniziativa

Il progetto nasce dalla collaborazione di numerose associazioni e realtà locali

Mercatini di Natale esordiscono quest'oggi nel centro di Pombia. L'iniziativa è organizzata in collaborazione da Pro loco, Comune e gruppo Alpini di Varallo Pombia e Pombia.

Mercatini di Natale per le vie di Pombia

Saranno organizzati oggi per la prima volta a Pombia i mercatini di Natale. Si tratta della prima edizione per questa manifestazione, che si svolgerà durante l’intera giornata di domenica 28 novembre. Ad organizzare sono l’Associazione Turistica Pro Loco Pombia e il Gruppo Alpini Varallo Pombia e Pombia, con il patrocinio del comune di Pombia.

Un progetto nato da una larga collaborazione

Numerose le realtà che daranno il loro contributo per la riuscita dell'evento. Si va da "La Corte dei Creativi", un’associazione che propone creazioni uniche fatte a mano dagli artigiani, agli Alpini e alla scuola. La Corte dei creativi realizza regali che hanno come caratteristiche principali la creatività e la passione: dall’arredo per la casa alle borse, passando per gioielli e accessori per grandi e piccini. Il pranzo della domenica è con gli Alpini in piazza Martiri ed è rigorosamente su prenotazione (i posti sono limitati per ovvi motivi): il menù, tutto da gustare, prevede polenta con stufato e polenta con gorgonzola, disponibili anche da asporto.

E poi ecco tanta musica: dai Canti di Natale a cura della Scuola Primaria all’intrattenimento musicale di "Work in Progress - Il nostro ideale in musica". L’associazione culturale musicale del comune di Bellinzago Novarese sarà presente con uno stand vicino all’ufficio postale.

Il programma completo

Si partirà alle 11 con l'apertura dei mercatini, a cura de La Corte dei creativi. Seguirà alle 12.30 il pranzo con gli Alpini, anche d'asporto, per il quale è possibile prenotarsi contattando Mauro al 347.3104645 o Cristian al 346.6145065. E poi alle 15 spazio ai canti di Natale a cura della scuola primaria. Inoltre nel corso della giornata sarà offerto uno spazio di intrattenimento musicale a cura di Work in Progress e saranno attivi gli stand gastronomici a cura delle associazioni del territorio.