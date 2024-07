Messa in sicurezza dei comuni: a Nebbiuno assegnati 480mila euro

87 milioni dalla Regione Piemonte, finanziati d’intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all’interno delle procedure del programma Rendis, per la messa in sicurezza dei Comuni.

Gli interventi

Sono diciotto gli interventi strategici di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico per prevenire e mettere in sicurezza territori del Piemonte. Tra questi, per il Novarese, il Comune di Nebbiuno, al quale sono stati assegnati 480.000 euro per lavori finalizzati al riassetto idrogeologico del versante sul rio Strolo Colorio, a monte Cartiera e centro abitato.