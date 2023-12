Messa in sicurezza del territorio: la Regione stanzia 400 mila euro per il Novarese

Messa in sicurezza del territorio: la Regione ha annunciato un piano di investimenti molto serio per il territorio, per complessivi 3,2 milioni di euro.

La Regione investe sulla messa in sicurezza del territorio

La Regione Piemonte ha annunciato nei giorni scorsi un investimento cospicuo per quanto riguarda la sicurezza del territorio. Si tratta di un fondo di complessivi 3,2 milioni di euro per interventi di ripristino infrastrutture, recupero sul patrimonio pubblico, sistemazione della viabilità comunale e messa in sicurezza del territorio. In totale sono 62 gli interventi finanziati nei Comuni piemontesi che hanno subito danni in seguito ad eventi meteorologici, o che dovranno intervenire per prevenire situazioni di criticità.

Gli interventi nel Novarese

I fondi stanziati per la provincia di Novara ammontano a circa 400 mila euro. Nello specifico sono cinque i Comuni del Novarese che riceveranno fondi da Palazzo Lascaris. L'intervento più importante è quello che sarà finanziato ad Arona: saranno erogati 200 mila euro per la messa in sicurezza della parete rocciosa della Rocca Borromea. A Casalino andranno 29.200 euro per il ripristino del ponticello sul cavo Ladro lungo la strada comunale via Pista, che conduce alla stazione ferroviaria, in frazione Ponzana. A Massino Visconti saranno investiti 75.200 euro per la in sicurezza del muro di sostegno di via Crose. A Pombia andranno invece 42.706 euro circa per il ripristino delle sezioni di deflusso del rio Riale, nella tratta a monte del ponte canale di attraversamento della roggia di Oleggio, in località Baraggia di San Giorgio e il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la via Stazione. San Pietro Mosezzo riceverà 70 mila euro per la messa in sicurezza della linea ferroviaria Novara – Varallo Sesia, interessata dall'azione erosiva delle acque della Roggia Mora in sponda destra.

Le dichiarazioni di Cirio e degli assessori regionali

"Questa Giunta continua a garantire il necessario sostegno economico e finanziario ai Comuni che non riuscirebbero da soli a fronteggiare i danni subiti a causa di calamità naturali”, dichiarano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore alle Opere Pubbliche e Infrastrutture Marco Gabusi. “Questa iniziativa non solo dimostra la prontezza nel rispondere alle sfide emergenti, ma sottolinea anche l'assidua collaborazione tra la Giunta e gli Enti Locali, che lavorano insieme per la sicurezza dei cittadini e del territorio”, aggiungono Presidente e Assessore.