M'Illumino di meno: giovedì a Castelletto

M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.

Giunta ormai alla 19a edizione, l'iniziativa "M’illumino di Meno" da quest'anno guadagna una postazione fissa nei nostri calendari: con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, infatti, il Parlamento italiano ha istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e

degli Stili di Vita Sostenibili che si terrà ogni 16 febbraio.

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino, che aderisce alla campagna dal 2014, anche quest'anno parteciperà all'iniziativa organizzando, come da tradizione, una diretta radio nella piazza antistante la sede comunale.

Giovedì 16 febbraio 2023 - ore 18.30/20.00

Piazza F.lli Cervi - Castelletto Sopra Ticino

M'ILLUMINO DI MENO.

Diretta radio della trasmissione Caterpillar

Spegnimento delle luci della Piazza

Intervento dei ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Fiaccolata per le vie del centro storico

Organizzato da:

Comune di Castelletto Sopra Ticino - Assessorato alle Politiche

Giovanili e Assessorato all'Ambiente

In collaborazione con:

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Commissione Ambiente

Protezione civile "Ticino 94"

Gruppo Alpini di Castelletto Sopra Ticino

S.C. Ciclistica Castellettese

Iniziativa promossa dalla trasmissione Caterpillar di RAI Radio 2