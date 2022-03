M'illumino di meno torna a Castelletto venerdì 11

Iniziativa

Quest'anno l'attenzione è focalizzata anche su un messaggio di pace universale

M'illumino di meno, la tradizionale manifestazione a favore della cultura del risparmio energetico, torna in piazza a Castelletto venerdì 11 marzo.

Torna M'illumino di meno

Tornerà anche quest'anno la tradizionale manifestazione dal titolo "M'illumino di meno". Il Comune partecipa all'iniziativa nazionale dal 2014 e così facendo intende intende ospitare una diretta radio nella piazza antistante la sede comunale (piazza Fratelli Cervi). La fonte di luce alternativa sarà costituita dalla dinamo di alcune

biciclette che, pedalando, illumineranno la piazza.

La chiave di lettura della manifestazione di quest'anno

L'iniziativa è promossa da Caterpillar e Rai Radio2, in collaborazione con Rai per il Sociale. La diretta radio della trasmissione Caterpillar sarà sintonizzata su tutte le piazze d'Italia che partecipano alla manifestazione. L'invito di quest'anno è quello dipedalare, rinverdire, migliorare e spegnere le luci come simbolo di pace. L'iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con Consiglio comunale dei ragazzi, Commissione ambiente, Pro loco, Protezione civile Ticino 94, Gruppo Alpini locale e società sportiva Ciclistica Castellettese.