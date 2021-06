Minoranza: "Arona è senza servizi igienici, che vergogna!"

"Città turistica senza servizi igienici, una vera vergogna! E vogliamo le frecce tricolori ed una invasione di turisti in queste condizioni? E il Sindaco dice che "il problema è diffuso in tutta Italia,"ma è una risposta questa?".

L'attacco della consigliera Carla Torelli

"Ancora una vota gli Aronesi non sono ascoltati e sono stanchi di ripetere le stesse cose. Negli ultimi cinque anni ho presentato ben 2 interrogazioni su questo argomento, considerato di scarsa importanza e quasi deriso, ma essenziale per la nostra città, non solo per i turisti, ma anche per i semplici cittadini che pagano le tasse e hanno diritto ad avere dei servizi usufruibili, aperti sempre e puliti.

In Consiglio comunale il sindaco, ora vice, aveva assicurato che avrebbe verificato e provveduto il giorno successivo recandosi in piazza Del Popolo per considerare la possibilità di riaprire i servizi. Non sappiamo se sia andato ma risposte non ne abbiamo avute. Qualche tempo fa parlando in Consiglio del degrado alla stazione di Arona ci è stato promessa la riapertura dei servizi igienici posti a fianco dell'edificio: sono stati si riaperti ma poi chiusi di nuovo.

Non solo in città mancano, ma addirittura nel luogo turistico per eccellenza al colle di S Carlo dove esiste una struttura nel parcheggio ma è stata abbandonata, nessuno ne conosce il motivo".