Moto incontro città di Lesa domenica 1 settembre

Dopo il successo del Raduno Vespa dell'anno scorso con più di 300 iscritti, torna la versione tradizionale del Moto Incontro aperto a tutti i tipi di moto e scooter, organizzato da un glorioso club di centauri che nelle province del territorio ha fatto la storia: il Moto Club Lesa.

Programma

🔹8.30: ritrovo sul lungolago, iscrizioni, acquisto buono pasto, consegna gadget e colazione offerta dal Comune di Lesa e preparata e distribuita dalla ProLoco di Lesa

🔹11:15: inizio MotoGiro (percorso di circa 35 km)

🔹11:45: aperitivo a Paruzzaro distribuito dalla ProLoco Paruzzaro

🔹13:00: rientro a Lesa, all'area attrezzata al campo sportivo di Via Davicini per la grigliata per pranzo

🔹15:30: premiazioni e chiusura Moto Incontro

🏅Premi:

🏆Coppa ai primi 5 gruppi più numerosi

🏆Coppa al partecipante o alla partecipante più giovane

🏆Coppa al partecipante o alla partecipante più anziani

🎟️Quote di partecipazione:

💶15€ per il conducente o la conducente

💶10€ per il passeggero o la passeggera

🍽️10€ per pranzare (bevande escluse)

ISCRIZIONI AL ☎️349.49.11.926 OPPURE AL ☎️338.61.95.782🛵🏍