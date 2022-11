Museo all'ex Macello di Arona: il pd chiede chiarimenti

Se ne parlerà domani sera, martedì 29 novembre 2022, in consiglio comunale.

L'intervento del Pd sull'ex macello

"Il progetto esecutivo, arrivato ora alla cifra di 2.030.000,00 euro, prevede che saranno di fatto realizzati/restaurati 4 edifici. Il primo, con 36,85 mq dedicati a bar e spazi accessori, e 38,15 mq al secondo piano con un'aula didattica e bagni. Il secondo, dedicato all'esposizione permanente della "donazione Usellini", circa 260,00 mq. Il terzo edificio a uso deposito.

Un quarto edificio con bagni, guardaroba e bookshop, due sale per esposizioni temporanee (mq. 19,7 e 63,44) e una terza prevista come aula didattica (mq. 26,2). La corte interna, ora acciotolata, viene rivista totalmente con "nuovi materiali" (calcestruzzo levigato con inerti a vista) con inserimenti di boccette e lastre di beola, peccato il mix incoerente. Scarsa la vegetazione prevista (piccoli arbusti e un ciliegio).

L'ingresso principale sarà quello di via Trieste. Previsto un collegamento con il parcheggio comunale di via Martiri della Libertà, (ma "a normale conduzione tale passaggio è garantito solo per l'uscita dei fruitori dell'area). Gli spazi per giovani e associazioni, sono residuali. La speranza è che saranno veramente aperti a tutti.

Sul contenuto del Museo e sui costi di gestione previsti, attendiamo risposta. Il Vice Sindaco ha detto che c'è un business plan. Confidiamo finalmente di vederlo...in passato la richiesta è stata elusa, sottolineando ogni volta il solo aspetto progettuale e di recupero patrimoniale...

Martedì in Consiglio Comunale sarà discussa l'interrogazione presentata dal Capogruppo Buttà con cui si chiede all'Amministrazione di illustrare il piano di gestione (quanto costerà il museo alla città?), di riferire se la donazione sia stata alla fine accettata o meno, e l'elenco delle opere oggetto della donazione".