Nata la nuova associazione "Fiab Arona Felici In Bici"

Gli otto fondatori sono: la presidente Loretta Landoni, vicepresidente Maurizio Vignati, Guido Rossi, Manuela Mora, Elisa Gibin, Luciano Lucietti, Flavia Ajolfi ed Emanuele Terazzi.

Fiab Arona

"Siamo tutte persone che usiamo abitualmente la bici - racconta Landoni - e ci vogliamo impegnare a diffondere la cultura della mobilità sostenibile. Veniamo da diverse città, oltre ad Arona, Borgomanero, Lesa, Borgoticino, Borgomanero, Oleggio Castello. Siamo fortemente motivati ad essere un punto di riferimento importante, per chiunque usi la bicicletta: dai ragazzi che vanno a scuola, alle persone che la utilizzano per andare a lavorare, ai cicloviaggiatori a chiunque la consideri un mezzo di trasporto. La nostra sede è a Ca De Pop in Via Roma 80, location ideale avendo già: la ciclofficina presieduta da Grazio Rinelli e una meravigliosa sala con palco, dove prevediamo di organizzare la presentazione di libri e cicloviaggiatori di tutta Italia. Facciamo inoltre parte della Federazione Italiana Amici della Bicicletta che opera da oltre 30 anni su tutto il territorio nazionale e quindi, abbiamo alle spalle un supporto tecnico scientifico importante che ci aiuterà a proporre il meglio alle amministrazioni".

La presidenteLandoni è già operativa dal 2016 come referente di sezione FIAB e, negli anni, ha contribuito a sensibilizzare l’amministrazione aronese a politiche sempre più bike friendly. Per coerenza e buon esempio, utilizza l’E-bike come principale mezzo di trasporto.

Nel corso degli anni sono stati fatti progetti con le scuole e uscite sul territorio con i bambini in bicicletta, gite sul territorio, proposte a Navigazione Lago Maggiore per rendere più chiaro su quali battelli imbarcare le biciclette (il simbolo della bici, sugli orari è stato introdotto nel 2017 su sua sollecitazione ndr), la proposta di introduzione “zona 30” fin dal 2017, l'adesione ai Comuni Ciclabili FIAB già dal 2019 e il Parking-day.

"FIAB Arona Felici In Bici, già dal nome, vuole comunicare la felicità che trasmette l’uso quotidiano del muoversi in bicicletta - conclude Landoni - I nostri progetti sono molto ambiziosi: vogliamo cambiare la cultura di quante più persone possibili. Partendo dalle scuole e organizzando gite sul territorio, coinvolgendole nel tracciare percorsi casa/scuola, facendo educazione stradale e proponendo il “bike to school”; Corsi per imparare ad andare in bici; Promuovere il cicloturismo, con mappatura dei percorsi, per valorizzare le risorse Naturali come il parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, San Carlo, la Rocca di Arona e tanto tanto altro. Ci trovate tutti i mercoledì dalle 15 alle 17 a Ca de Pop per aderire alla nostra associazione: Più siamo, più contiamo, più siamo felici".