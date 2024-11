Nati per leggere Ovest Ticino festeggia 20 anni di attività con un convegno

Nati per Leggere Ovest Ticino spegne le sue prime 20 candeline: dal 2004 le biblioteche del Coordinamento, che nel tempo sono diventate quattordici, sono attive sul territorio offrendo servizi ai bambini della fascia 0-6 anni e alle loro famiglie.

Compleanno

Laboratori, letture animate, iniziative per scoprire il territorio come CamminarNarrando, attività per coppie in attesa e neo genitori in concerto con l’ASL-Novara, ma anche corsi di formazione per i volontari che abbracciano il Programma e supporto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per l’alternanza scuola-lavoro. Nati per Leggere Ovest Ticino è questo e molto altro e rappresenta una realtà consolidata ormai imprescindibile per i Comuni in cui opera.

Per festeggiare i suoi 20 anni, sabato 23 novembre il Comune capofila del Coordinamento, Arona, ospiterà un convegno presso l’Aula Magna in via San Carlo, 2.

Si alterneranno sul palco, per una serie di interventi, rappresentanti delle Istituzioni tra cui Fondazione Compagnia di San Paolo, referenti Regionali e dell’Associazione Italiana Biblioteche, Sez. Piemonte. Interessanti gli interventi di coloro che da sempre lavorano con il coordinamento: Cecilia Fabbri (pedagogista di Firenze che da 10 anni segue e affianca il progetto nei nidi del coordinamento) con Raffaella Castagna, illustratrice che collabora con le scuole dell’infanzia e le

biblioteche da diversi anni. Gabriella Carré e Katia Rossi per il Coordinamento NPL regionale e anche in riferimento al premio NPL e all’osservatorio nazionale. Ci sarà spazio anche per esperti dell’area medico/sanitaria, con un approfondimento del programma “Primi 1000 giorni” di Regione Piemonte e l’importanza della lettura in età precoce affidato alla dottoressa Patrucco di Torino e al dott. Careddu e formatori qualificati come Franco Fornaroli e Maria Cannata. Verranno inoltre presentate le case editrici che hanno aderito al progetto che prevede l’adozione di una

biblioteca.

Infine CODICI, organizzazione indipendente che promuove percorsi di ricerca e trasformazione in ambito sociale presenterà i dati relativi al questionario diffuso da Nati Per Leggere Ovest Ticino per analizzarne i risultati.

Modera Lara Gobbi, bibliotecaria del Comune di Cameri, capofila del Sistema BANT (Biblioteche Associate Novarese e Ticino) affiancata da alcuni colleghi del coordinamento.

L’assessore alla cultura, turismo e sport Alessandra Marchesi sottolinea come: “Questo anniversario rappresenta un traguardo importante non solo per il coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino, ma per tutte le realtà comunali coinvolte, Arona in primis non solo come comune capofila del Coordinamento ma soprattutto come punto di riferimento per la diffusione della cultura e della lettura sin dai primi anni di vita. Il nostro impegno è volto a sostenere la formazione e il coinvolgimento dei giovani lettori, valorizzando un percorso che vede nelle biblioteche e nelle attività di lettura animata una fondamentale opportunità di crescita e scoperta per i più piccoli e le loro famiglie. Arona è orgogliosa di ospitare questo evento e di contribuire a un programma che promuove il valore universale della lettura e il benessere delle nuove generazioni.”

Nel mese di novembre Nati per Leggere offre alle bambine e ai bambini da 0 a 6 anni una serie di laboratori gratuiti organizzati in collaborazione con Edizioni Astragalo: i laboratori, ispirati ai titoli in catalogo della casa editrice trecatese, si svolgeranno nelle biblioteche o nelle scuole materne dei quattordici comuni del Coordinamento.