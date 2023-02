Navigazione Laghi: inclusione, accessibilità e qualità dei servizi tra gli obiettivi del futuro

Navigazione Laghi presenta gli obiettivi per il futuro nel corso dell'incontro con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli a Varese.

L'intervento della ministra Locatelli

"Lavorare sull’accessibilità fisica e universale, partendo dalla navigazione, è una grande sfida. Ringrazio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Gestione Governativa Navigazione Laghi per aver intrapreso questa strada: le cose da fare sono tante quando parliamo di mobilità e trasporti per le persone con disabilità, ma facendo rete e unendo le forze e le energie possiamo raggiungere obiettivi importanti. Venire incontro alla disabilità deve uscire dalla dimensione della persona e della famiglia, e diventare obiettivo condiviso per migliorare la qualità di vita di tutti". E' con queste parole che la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli è intervenuta nel corso dell'incontro organizzato nei giorni scorsi a Varese a Villa Recalcati da Gestione Governativa Navigazione Laghi.

"Ogni cosa deve essere pensata per essere accessibile a chiunque"

"La sfida più grande per il futuro è la progettazione, a partire dai mezzi di trasporto studiati per tutti, e non da adattare, ha detto ancora la ministra per le disabilità - mi auguro che presto qualsiasi cosa, non solo nei nostri comuni ma a tutti i livelli istituzionali, sia pensata, realizzata e accessibile a tutti. È un momento storico particolare che dobbiamo saper cogliere per garantire a ciascuno il diritto a una vita piena e partecipata".

L'impegno della Navigazione laghi

E proprio sulla relazione ineludibile che tiene insieme mobilità sostenibile, accessibilità, inclusione come punto di forza nella relazione con le comunità e nella valorizzazione territoriale hanno voluto soffermarsi sia il Gestione dell’Ente Donato Liguori che il sottosegretario al Cipe Alessandro Morelli. "Le iniziative che oggi presentiamo - ha sottolineato infatti Donato Liguori, Gestore Governativo di Navigazione Laghi - hanno per obiettivo quello di accogliere nel migliore dei modi e far sentire a proprio agio tutti i nostri viaggiatori, soprattutto chi deve misurarsi ogni giorno con problemi legati alla disabilità e alla mobilità ridotta. Azioni, accorgimenti, misure per favorire l’accoglienza e la presenza a bordo, assicurando una migliore ed efficace performance dei servizi, con adeguati livelli di comfort. Una strategia articolata, in cui rientra a pieno titolo anche la formazione del nostro personale, per poter in qualsiasi momento rispondere alle esigenze dei nostri ospiti”.