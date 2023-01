Navigazione Laghi: sold out per le Crociere di Capodanno

L’offerta territoriale si conferma vincente.

Navigazione Laghi

Per le festività di fine anno la Gestione Governativa Navigazione Laghi ha organizzato sui laghi Maggiore e di Garda due crociere per salutare l’avvento del 2023 registrando in entrambe le realtà lacustri il sold out. Un’offerta al territorio e ai turisti che evidentemente si conferma vincente.

“Anche quest’anno la crociera di Capodanno sul Garda” afferma il direttore di esercizio Giuseppe Mafale “ha registrato un grande successo. La musica dal vivo, la cena di grande gusto, l’eleganza e la raffinatezza dell’allestimento delle sale, la grande professionalità dell’equipaggio e i fuochi d’artificio organizzati dall’amministrazione del Comune di Salò, hanno regalato ai 260 passeggeri a bordo della nave Tonale una serata suggestiva e unica nel suo genere per salutare il 2022 e accogliere il nuovo anno con grande entusiasmo.

Le aspettative che avevamo per questo evento sono state pienamente rispettate. Abbiamo raggiunto il sold out già per l'Immacolata, segno che ogni anno la crociera di capodanno sul Garda è sempre molto attesa e apprezzata a livello sia nazionale che internazionale!”

“Finalmente dopo gli anni della pandemia” commenta il direttore di esercizio del Lago Maggiore, Riccardo Russo “siamo tornati a vivere un momento conviviale di grande importanza come è l’ultimo dell’anno. Siamo molto felici per l’importante risposta di partecipazione ricevuta. Un segnale di apprezzamento anche per il personale dipendente della Gestione Navigazione Lago Maggiore, per ciò che quotidianamente viene garantito in termini di

professionalità, impegno ed efficienza nel servizio per le comunità locali”.