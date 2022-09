Navigazione Lago Maggiore risponde ai Sindaci e alla Provincia

Navigazione Lago Maggiore in risposta alle richieste pervenute dai Sindaci dei comuni di Baveno Stresa e Verbania e dalla Provincia precisa che, gli orari in vigore dal 3 ottobre 2022, garantiranno il servizio di navigazione fino al ponte del 1 novembre. I nuovi orari, a differenza del passato (2019), prevedono una integrazione del servizio prolungato di 15 gg.

I dettagli

In un’ottica di ottimizzazione dei costi e delle risorse a disposizione, Navigazione Lago Maggiore conferma la sua partecipazione attiva con gli operatori economici del territorio per favorire la destagionalizzazione del turismo.

Inoltre, avendo avuto ufficiale conferma dell’apertura per tutto il mese di ottobre, del sito dell’Isola Madre, si procederà alla rimodulazione dell’attuale orario pubblicato integrando il passaggio del servizio di navigazione anche nelle giornate infrasettimanali oltre che nei weekend come già previsto.

Si precisa che con il nuovo orario di ottobre, pur non garantendo la fermata di Villa Taranto sarà possibile raggiungere la struttura, tramite i due scali adiacenti (Intra e Pallanza) aperti tutto l’anno e collegati con un servizio di autobus di linea urbana.

Navigazione Lago Maggiore, al fine di avviare una collaborazione attiva, si auspica che in futuro si possa instaurare un tavolo tecnico con gli operatori economici del territorio in modo da trovare soluzioni efficaci e condivise per un effettivo piano di destagionalizzazione turistica cosi come preannunciata dai Sindaci e dalla Provincia.