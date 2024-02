Nebbiuno: "Telecamere attive sul territorio comunale"

"In relazione a recenti post apparsi su alcune pagine facebook si precisa che le telecamere installate sul territorio comunale sono operative" così dall'amministrazione.

Le telecamere

"Lo scorso 29 settembre 2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale un ulteriore ampiamento della copertura per alcune aree sensibili.

L'uso delle telecamere è sottoposto al Regolamento sulla Videosorveglianza approvato il 30 maggio 2023, che comprende anche l'uso delle foto trappole per l'abbandono dei rifiuti, senza il quale non sarebbe stato possibile la corretta gestione di questo strumento nei limiti consentiti dalla legge. Si invitano pertanto gli eventuali interessati a presentare istanza di utilizzo delle immagini per le necessità e nei limiti consentiti"