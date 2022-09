Nell'alpeggio horror gli animali continuano a morire: l'appello del Rifugio Miletta

I volontari del Rifugio Miletta sono tornati a controllare le condizioni degli animali che, a detta degli stessi, erano tenuti in una sorta di "lager" ed erano stati sequestrati poi dissequestrati.

Le parole dei volontari

"Siamo tornati all’alpeggio a verificare le condizioni degli animali dissequestrati pochi giorni fa.

Come affermiamo da giugno, quando per la prima volta eravamo entrati in quell’allevamento che avevamo definito “l’inferno alle porte di casa”, lo stato di abbandono e i segni di malnutrizione degli animali continuano ad essere evidenti.

Dei 101 bovini dichiarati in alpe ne abbiamo contati una trentina.

Gli animali continuano a morire, è necessario che le autorità ci mettano finalmente nelle condizioni di poter operare per tutelare la vita di quelli sopravvissuti.

