Neve tonda nel Novarese: ecco che cosa accade nei nostri cieli

Le segnalazioni riguardano Cameriano, Novara, Invorio e Fontaneto d'Agogna

Neve tonda nel Novarese: sono numerose in queste ore le testimonianze di questo curioso fenomeno atmosferico sui cieli del Novarese. Lo riferiscono i responsabili della pagina Facebook Meteo Novara e Provincia.

Una strana precipitazione dai nostri cieli

L'annuncio lo hanno dato nelle scorse ore i responsabili della pagina Meteo Novara e Provincia. Sulla pagina Facebook del gruppo sono infatti comparse numerose foto e video che si riferiscono a un curioso fenomeno atmosferico. Le segnalazioni riguardano Cameriano, Novara, Invorio e Fontaneto d'Agogna.

Che cos'è il "graupel"

Ma che cosa intendono gli esperti quando parlano di "neve tonda"? Lo spiegano gli stessi responsabili della pagina MNP. "è un tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica, sembrano palline di polistirolo. A differenza della grandine che è ghiaccio, la neve tonda è in parte ghiaccio in parte neve fusa, così al tatto è più morbida e si rompe". La neve tonda, o "graupel", è un fenomeno atmosferico che si verifica di sovente in occasione di instabilità temporalesca nel corso dell'autunno o dell'inverno.