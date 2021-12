Musica

La soddisfazione dell'assessore Marina Grassani.

"Non dirmi che non posso" Il brano dei ragazzi del Cad di Arona.

Il brano

E' stato mostrato in anteprima nell'aula magna del comune di Arona nei giorni scorsi il brano "Non dirmi che non posso" frutto della collaborazione tra i ragazzi del Cad e uno dei loro educatori, Andrea Arrigoni, in arte Drew, che è anche un rapper.

"Un applauso che non finiva mai, un’esplosione di emozioni per un risultato eccellente.

Grazie Ezia, Andrea, Pier, Simona, Lucia, che lavorate con amore con i mitici ragazzi/e del CAD; grazie Luca video maker dwellington Tiziani per la professionalità e la generosità. Bravi i mitici ragazzi e ragazze: Sara, Arianna, Claudia, Lorenzo, Camilla, Elisabetta, Antonella, Jhonatan, Samuele, Valter, Marco, Davide, Giacomo, Filippo, Gaetano e Tamara. Non ditemi che non possiamo far “volare oltre” questo meraviglioso lavoro. Insieme si può, basta crederci" così Marina Grassani Assessora welfare e pari opportunità.

QUI IL VIDEO.