Novità per i ragazzi in biblioteca ad Arona: parte un corso di disegno manga

A partire dal 14 dicembre partiranno degli incontri dedicati ai ragazzi che vogliono imparare le tecniche di disegno manga ad Arona.

I dettagli

“Manga” è un termine universale per indicare i fumetti giapponesi. Come per gli albi a fumetti del Nord e Sud America e dell’Europa, i manga comprendono una serie praticamente infinita di generi e stili. Nei manga le convenzioni visive e narrative sono immediatamente riconoscibili e un’intera generazione di fan e giovani artisti hanno trovato l’ispirazione nello stile e nel linguaggio visivo dei fumetti giapponesi.

Gli incontri previsti saranno il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00 presso la biblioteca, nelle seguenti date: 14 dicembre, 11 gennaio, 18 gennaio, 25 gennaio, 1 febbraio, 8 febbraio, 15 febbraio, 22 febbraio e si svolgeranno con sessioni tematiche che possono prevedere anche la partecipazione a tutte le date o anche solo ad alcune. Oltre all’illustratrice sarà presente anche un educatore di riferimento come supporto ai ragazzi.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: "Siamo entusiasti di offrire ai ragazzi questa opportunità per avvicinarsi all’arte del disegno manga, un linguaggio visivo che unisce creatività, tecnica e narrazione. Un’occasione imperdibile per i più giovani per apprendere nuove competenze artistiche, ma anche per stimolare l’immaginazione e favorire il confronto con coetanei che condividono le stesse passioni. Il nostro impegno è sempre quello di promuovere iniziative che sappiano educare e divertire, offrendo ai giovani spazi e momenti dedicati alla loro crescita culturale e personale“.

Gli incontri sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.arona.no.it o telefonicamente allo

0322/44625.