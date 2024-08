Novità per la spiaggia della Cicognola a Castelletto: c'è l'accordo per la gestione

E’ una novità importante quella che riguarda la spiaggia comunale della Cicognola. Dopo diversi anni caratterizzati da soluzioni ponte e da ricette di gestione più o meno azzeccate, il Comune ha stretto con l’associazione Vibra un accordo per la gestione dell’area di proprietà comunale, un vero e proprio gioiello turistico poco sfruttato per Castelletto Sopra Ticino.

I dettagli

L’associazione e il Comune hanno curato il disboscamento e la sistemazione delle vie principali di accesso alla spiaggia, per poi riorganizzare anche il parcheggio, che ora può ospitare circa 200 auto contemporaneamente. L’area di parcheggio è stata ulteriormente arricchita con la presenza di un food truck, acquistato e gestito direttamente dai volontari dell’associazione Vibra, che offrono un servizio curato nei minimi dettagli ai tutti i visitatori incluso un piccolo spazio con tavoli e sedie con vela ombreggiante. Il prato è stato tagliato e sarà curato a spese dell’associazione, che ha stretto un accordo col Comune valido per tre mesi, fino a ottobre.

«Quella di Cicognola - dice il sindaco Massimo Stilo - è una bellissima area su cui dovremmo puntare maggiormente. Per questo abbiamo pensato di stringere un accordo con i soci di Vibra, che si sono resi disponibili a curare la manutenzione di quell’area. Il parcheggio sarà a pagamento, con un dispositivo che supporta anche le principali app dedicate. Le prime settimane di sperimentazione hanno dato degli ottimi risultati, con una presenza record di turisti e alcuni pareri decisamente positivi che sono arrivati anche dalla Provincia. Con i proventi dei parcheggi si riuscirà a sistemare ulteriormente l’area di sosta e a predisporre un buon sistema di videosorveglianza».

E i sogni nel cassetto non finiscono qui: l’associazione punta alla realizzazione di un chiosco con area attrezzata, comprensiva di tavoli e vele ombreggianti, posizionato in un angolo del pratone per non sottrarre spazio alla spiaggia libera. Inoltre a breve la spiaggia ospiterà anche progetti di inclusione sociale con le persone diversamente abili del territorio.

«Come Amministrazione cerchiamo di riservare una grande attenzione al tema del turismo - dice l’assessore al Turismo Emanuele Bertani - nei giorni scorsi abbiamo incontrato in municipio i titolari delle attività del settore. Abbiamo raccolto i dati sulle presenze nei campeggi e nelle strutture ricettive in generale, numeri davvero importanti. Ogni anno Castelletto ospita circa 171 mila turisti, che si fermano in paese per una media di circa 3,89 notti a persona. Siamo il terzo Comune della provincia per presenze turistiche. Credo che con la spiaggia della Cicognola Vibra abbia fatto un ottimo lavoro. E puntiamo a migliorare le nostre capacità ricettive con i progetti che ultimeremo a breve, come quello molto atteso del bike hotel in piazza».