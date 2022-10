Nuova area ping pong ad Arona: inaugurazione con sfida Monti-Gusmeroli

L'area è stata creata in corso Europa: tavolo e panchine.

Così Gusmeroli

"Era da quando si era rotto il Ping pong del Lido (aveva quarant’anni!) che si voleva aggiungere all’area scacchi, il percorso vita, la pista ciclabile e la spiaggia del sorriso un'area Ping Pong.

Con le priorità e le difficoltà che stiamo affrontando, era non corretto utilizzare soldi pubblici che invece devono e dovranno sempre più servire ad aiutare le famiglie in difficoltà.

Sabato mattina grazie a due sponsor: Pipex Italia rappresentata dal Dr.luigi Cuzzolin e la Fondazione Salina di Arona, che volevano regalare qualcosa di “fisico e sportivo” alla città, inaugureremo insieme al Sindaco Federico Monti la nuova area Ping pong.

La Signora Salina, a cui ne avevo parlato e che ci teneva tantissimo purtroppo è mancata alla vita ma sicuramente, conoscendola, ne sarà felice.

È stata anche l’occasione per recuperare due panchine in disuso in magazzino, riverniciandole e rimettendole a nuovo e presto piantumeremo degli alberi in modo che d’estate l’area sia all’ombra.

In realtà ogni volta che si crea un area svago, ludica, sportiva o un parco giochi si fa anche “sociale” …

Ci vediamo sabato mattina alle 11 per l’inaugurazione con una sfida tra me e il Sindaco per ringraziare gli sponsor".