Nuova, coloratissima e "mosaicata" scritta ad Arona

Dal primo novembre, data dell’inaugurazione, la città si è arricchita di una nuova scritta “Arona”, coloratissima e mosaicata, posta sull’aiuola spartitraffico di corso Repubblica, proprio di fronte all’hotel Atlantic e in prossimità dell’ufficio turistico.

"Donne in arte"

Si tratta di un simpatico omaggio dell’associazione “Donne in Arte” all’amministrazione comunale. Nella sua realizzazione è stata impiegata un’autentica task force di soci di età compresa tra i 6 e i 94 anni e provenienti da diverse località italiani e svizzere. Come spiega Cinzia Venturini che ha coordinato il gruppo di lavoro che ha realizzato il manufatto, la scritta è in polistirolo, rivestito di un materiale nuovo che le ha dato la giusta robustezza ed è ricoperta da tessere colorate in vetro provenienti un po' da tutta Italia.

Molto bello anche il disegno dell’opera realizzato dall’artista nebbiunese Patrizia Pollato. Sul manufatto, tra le lettere, le artiste hanno collocato anche i simboli della nostra città ovvero il lago, i glicini, una barca a vela, fiori e l’immancabile statua di San Carlo. Nata 4 anni fa, l’associazione Donne in Arte, presieduta da Giuseppe Romano e con sede in via Novara, comprende anche un socio maschio, ovvero Pietro Guidetti, ex sindaco di Gargallo. Da sempre il sodalizio propone workshop per coinvolgere grandi e piccoli nelle arti manuali. E a questo proposito, in vista del Natale, sono in programma laboratori creativi per la realizzazione di oggetti natalizi in ceramica, mosaico, candele in contenitore, Beton Art, Fluid Painting e molto altro.

Video Intervista di Milly Carli