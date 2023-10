Nuova imbarcazione dei vigili del fuoco in servizio ad Arona

Il 16 ottobre si è svolta in corso Europa ad Arona sul pontile della lega navale, l’inaugurazione dell’imbarcazione Breeze dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia

Presenti per la celebrazione il Comandante dei Vigili del Fuoco di Novara, la Capitaneria di Porto, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Croce Rossa, la Guardia Costiera Ausiliaria e il Parroco venuto a dare la benedizione al natante. Nata nel cantiere navale Conero di Recanati (MC) e successivamente allestita dal cantiere Nautica Bego di Verbania, l’imbarcazione in vetroresina adibita al soccorso incendi ha una dimensione 7,32 mt, può portare fino a 10 persone, il suo motore da 150 hp fuoribordo consente di raggiungere una velocità di 35 nodi (circa 64 km\h), avendo un’omologazione di classe C può navigare con vento fino a forza 6 e con onde che arrivano con un’altezza di 2 mt.

L’imbarcazione creata con idonei rinforzi strutturali, auto svuotante, anti affondamento e un rinforzo in acciaio sulla ruota di prua e chiglia che consentono lo spiaggiamento su qualsiasi tipo di fondale. Parte principale del natante è una motopompa da incendio montata a prua che eroga una portata di 760 lt\min dando acqua a un monitor spingarda e a 3 manichette, dalla stessa si può erogare anche uno schiumogeno di ultima generazione e che segue le norme ambientali, la stessa può essere anche adibita per lo svuotamento di eventuali imbarcazioni in procinto di affondare. Particolarità della strumentazione di bordo è un faro di profondità di ricerca e un radar ed ecoscandaglio.