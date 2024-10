Nuova palestra polifunzionale ad Arona: scelto il progetto

E' stato approvato lunedì mattina in giunta il primo passo concreto per la realizzazione della palestra polifunzionale in zona Palazzetto dello Sport ad Arona.

Come sarà la nuova struttura

Sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione dagli uffici competenti, l'amministrazione comunale ha individuato una soluzione che presenta il miglior

punteggio in rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare, alle prestazioni da fornire e soprattutto sostenibile dalle casse comunali. Il progetto si pone come obiettivi generali: la realizzazione di una nuova palestra multifunzionale da utilizzare per allenamento di basket, pallavolo, attività sportiva scolastica in generale, in particolare per la scuola primaria di via F.lli Bandiera poco distante, che è priva di aula per motoria, quindi sia per l’utilizzo scolastico sia per attività extrascolastica come sala polivalente.

”L’opera - fanno sapere dal comune - si colloca nella zona della Caserma di Polizia Stradale, piscina coperta, Palazzetto dello Sport, scuole superiori e campi da tennis. Verranno realizzati parcheggi e il collegamento tra via Crosa e Piazza Vittime di Bologna, riqualificando l’area e realizzando l’illuminazione. La palestra sotto forma di tensostruttura, già realizzata da altri Comuni, avrà degli spogliatoi in nzeb, cioè con un consumo energetico ridotto, per un importo totale che ammonterebbe a circa € 1.093.000 comprensivo di tutto. L'alternativa di una struttura polifunzionale interamente in nzeb risulterebbe invece troppo costosa ed insostenibile per il bilancio comunale, in quanto i costi stimati di realizzazione ammonterebbero a circa 3 milioni e 500 mila euro e i benefici sulle spese di gestione non particolarmente elevati rispetto al costo maggiore per l’investimento. L'intera superficie della struttura sarebbe di oltre 1.000 mq, all'incirca 42X27 mq. utilizzabile per tutte le attività sportive.

"Inizia oggi la realizzazione di una delle opere importanti promessa in campagna elettorale, molto attesa vista la crescita delle bravissime associazioni sportive Aronesi, in particolare basket e pallavolo” commenta il sindaco Alberto Gusmeroli.