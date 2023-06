Nuova sede del nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera a Lesa

Nella mattinata di oggi, lunedì 12 giugno, il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti e il vicepresidente Michela Leoni hanno partecipato alla cerimonia d’inaugurazione della nuova sede del nucleo Mezzi navali della Guardia Costiera per il Lago Maggiore con sede a Solcio di Lesa, evento al quale hanno presenziato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Le parole di Binatti

"L"evento - commenta il Presidente - ha visto la presentazione di un presidio strategico per un’organica gestione della sicurezza delle acque su due regioni, il Piemonte e la Lombardia. Un risultato importante e atteso da tempo, con il quale si conferisce ulteriore forza al lavoro finora svolto dal nucleo Mezzi navali per il nostro lago in sinergia con forze dell’ordine e organismi territoriali: un decisivo passo avanti in termini di costante e permanente controllo e sicurezza a beneficio di cittadini e turisti, di gestione delle situazioni emergenziali e anche di sorveglianza dal punto di vista della tutela ambientale di un vero e patrimonio naturalistico".