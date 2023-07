Nuove isolette nel centro storico di Arona per la raccolta rifiuti

Nuovo look per la raccolta dei rifiuti nel centro storico cittadino. Delle capienti isolette, che saranno successivamente abbellite con fioriere, sono state posizionate in luoghi strategici per ovviare al problema dell'immondizia posta all'esterno dei negozi e bar nelle ore che precedono il passaggio della raccolta dei rifiuti.

Le parole del primo cittadino

"Finalmente sono arrivate dopo un lungo periodo di” gestazione “ dovuto al percorso in collaborazione con il Consorzio - hanno il sindaco Federico Monti - Le ho fortemente volute per dare un decoro alle vie del centro storico invase fino ad oggi dai bruttissimi cassonetti verdi, assolutamente antiestetici, che davano un effetto di disordine continuo. Ora finalmente potranno essere inseriti nelle isolette: infatti ogni attività di somministrazione ne ha a disposizione uno, che dovrà gestire e conservare nel miglior modo possibile. Inoltre, dopo un incontro, abbiamo concordato con il referente delle attività, Andrea Mora, di abbellire le isolette, con dei fiori o piantine da inserire nella vasca sulla parte superiore delle isolette. Sicuro della proficua collaborazione, presto le vedremo allestite e colorate".