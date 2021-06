Nuovo consiglio direttivo per la Pro Loco di Arona

Le elezioni del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Arona del 15 maggio 2021 hanno visto conferme, ritorni e nuovi ingressi.

Tampieri riconfermato presidente

Il Presidente Alberto Tampieri nella prima riunione di Consiglio, ricorda e sottolinea i valori e i principi che animano le Pro Loco affiliate a UNPLI, prima di tutto il legame con il territorio in uno spirito di autonomia, solidarietà e cooperazione.

Dopo il periodo di pausa forzata dovuta alla pandemia, è ancora più forte l’entusiasmo e la motivazione per realizzare eventi e iniziative nella splendida città di Arona, a partire dalla prossima estate: si riconferma la collaborazione con il Comune e le associazioni di categoria ASCOM per il progetto Arona Lake&Shopping che animerà l’estate aronese con concerti, serate cinematografiche e percorsi musicali.

Si inizia a lavorare sin d’ora sulla 30° Traversata del Lago Maggiore che ospiterà anche la tappa del Campionato Paralimpico di Mezzo Fondo e quella del Campionato Nazionale di nuoto mezzofondo in acque libere dell’Associazione Veterani dello Sport e si inizia già a pensare al prossimo Natale.

Il vice presidente regionale UNPLI Stefano Raso ha dato il benvenuto al nuovo Consiglio Direttivo anticipando la nuova partnership nazionale tra Federparchi e UNPLI, per la Pro Loco di Arona significherà impegnarsi in iniziative di sostenibilità ambientale e promozione dei nostri parchi: Ticino e Lagoni di Mercurago, già sito dell’UNESCO.

Si riparte quindi con uno spirito “glocal”: attento e puntuale nella promozione del territorio insieme ai rappresentanti delle attività turistiche ma senza dimenticare i residenti, che hanno il privilegio di vivere in un posto naturalmente spettacolare 12 mesi l’anno.

CONSIGLIO DIRETTIVO 2021/2023

CONSIGLIERI

Alberto Tampieri – Presidente

Andrea Mora – Vicepresidente

Antonio Muscarà – Tesoriere

Valentina Valsesia – Segretaria

Claudio Bellini

Antonio Manciavillano

Denise Mazzari

Daniela Parachini

Paolo Pizzoni

Iulita Romino

Marta Villa

REVISORI

Nicoletta Asprea

Bruno Michael

Sandro Talarico

PROBI VIRI

Paola Bertoldini

Daniele Guccione

Andrea Zaccà