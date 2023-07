Oggi alla Coop colletta alimentare per cani e gatti abbandonati

E' in programma per oggi, sabato 8 luglio, una speciale colletta alimentare per i cani e i gatti abbandonati che Coop ospiterà in 42 punti vendita sul territorio.

Oggi una colletta alimentare per gli amici animali

Oggi, sabato 8 luglio, in 42 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e alta Lombardia torna la raccolta alimentare “Dona la Spesa” dedicata agli animali meno fortunati. Per tutta la giornata, presso i negozi aderenti, sarà possibile offrire il proprio contributo per la cura e la nutrizione degli animali da affezione privi di una casa acquistando prodotti di prima necessità (crocchette, scatolette di cibo umido, biscotti) e donandoli ai Soci Coop e ai volontari presenti in negozio, appartenenti alle associazioni e alle strutture territoriali che si occupano di salvaguardare gli amici a quattro zampe in cerca di una sistemazione.

Ecco i punti vendita che aderiscono nel Novarese e nel Vco

Sul territorio delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola saranno coinvolti gli ipermercati di Borgomanero, Crevoladossola, Galliate e Gravellona, insieme ai punti vendita di Cameri, Novara – Via Fara, Trecate, Arona, Domodossola (entrambi i punti vendita), Intra Verbania, Omegna e Villadossola. A Oleggio la raccolta è in programma il 15 di luglio.

Lo scorso anno la colletta solidale ha permesso di raccogliere oltre 70 mila pezzi immediatamente devoluti alla rete di canili, gattili e altre realtà che si occupano di sostegno ad animali meno fortunati, con un incremento del 40% rispetto ai risultati della raccolta totalizzati nel 2021, a dimostrazione della crescente sensibilità delle persone a questa tematica.

Le associazioni che beneficeranno degli alimenti donati sono numerose

Nel Novarese le spese raccolte verranno consegnate a: Oasi dei mici felici, Parco gatti del Comune di Borgomanero, Enpa Novara (Borgomanero), Associazione Amici dei Gatti Odv (Cameri), Angeli con la coda blu Onlus (Galliate), Sezione Provinciale A.n.p.a.n.a (Novara), AAPE (Oleggio), Oasi Felina ODV (Trecate), Arona dà una zampa (Arona), Nel Verbano Cusio Ossola le spese raccolte verranno consegnate a: Amici del Cane e A.mici dei Mici (Crevoladossola), A...mici Felici e altri Amici, Associazione Amici del Cane (Domodossola), Onlus Cuori Invisibili e Onlus Nati Liberi (Gravellona Toce), Associazione Amici degli Animali ODV e Associazione Scodinzola Felice ODV, Rifugio del Cane (Intra Verbania), Canile di Omegna (Omegna) e A.mici di Rina (Villadossola). "Con questa raccolta tematica dedicata agli amici animali, - fanno sapere da Nova Coop - proseguiamo con il nostro impegno per generare valore positivo collaborando le comunità in cui opera. Le campagne “Dona la Spesa” permettono di portare aiuto immediato a chi ne ha più bisogno, in sinergia con onlus e associazioni locali del terzo settore, e coprono diversi focus tematici nel corso dell’anno: raccolta di beni alimentari e prodotti di prima necessità, raccolta di materiali didattici e di cancelleria e, appunto, raccolta di cibo e beni di prima necessità per gli animali da affezione".