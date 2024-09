Oggi e domani Resistenza in festa a Varallo Pombia

Torna Resistenza in Festa, l’annuale appuntamento promosso dall’associazione culturale Stella Alpina e dall’Anpi provinciale è giunta alla sua quindicesima edizione.

La festa è iniziata ieri e proseguirà fino a domani

Resistenza in Festa era in programma da ieri, 13 settembre, e proseguirà fino a domani, il 15 settembre, presso l'area polivalente di Varallo Pombia, in via della Gioventù. L'organizzazione dell'evento concretamente è a cura della Pro loco Varallo Pombia, con il patrocinio del comune ospitante e la collaborazione dell'Associazione Casa della Resistenza e del CRAP (Comitato Ricerche Associazione Pionieri).

Un programma studiato nei dettagli

A cento anni dall'assassino di Giacomo Matteotti e dalla nascita di Lidia Menapace il programma della tre giorni è a tema: prevede uno spettacolo in musica e parole, mostre, concerti, presentazione di libri, momenti conviviali, uno spazio bimbi e la presenza degli stand delle realtà promotrici. E così dopo l'inaugurazione di ieri della mostra dal titolo "Trent'anni di storia d'Italia" e dello spettacolo di canzoni popolari in memoria di Matteotti, la festa prosegue oggi e domani.

Gli appuntamenti del 14 e 15 settembre

Alle 17.30 di oggi ci sarà la presentazione della graphic novel dal titolo "Uniti nella stessa lotta" con la partecipazione degli autori Tommaso e Stefano Catone della casa editrice People. Alle 21 si balla e si canta con la pop rock cover band FuBeGa, composta dai giovanissimi Tommy, Leonardo, Luca e Giorgia, una vera scoperta nel panorama musicale del territorio che certamente farà tanto parlare di sé.

Domani, domenica 15 settembre invece, alle 10 ci sarà l'apertura dello spazio bimbi: con bricoleria e giocoleria con Angelo Fasolo. Un appuntamento imperdibile per i più piccini. Alle 11 poi, la Banda degli Ottoni a Scoppio suonerà per le vie del paese. Un'esperienza da vivere. Alle 13 un appuntamento particolarmente atteso: ci sarà la consegna delle targhe Cultura resistente, un riconoscimento importante a chi si impegna quotidianamente nella difesa e nella diffusione della Costituzione, promuovendo la conoscenza storica e il valore della Memoria. A seguire pranzo sociale con menù per tutti i gusti. Alle 15.30 infine, presentazione della graphic novel "Lidia" di Valentina Stecchi. Ne parlano Mira Montanari, storica, che ha curato la prefazione del testo e Michela Cella, presidente provinciale Anpi Novara e membro del Coordinamento nazionale donne Anpi.

Durante tutta la festa sarà attivo il servizio bar con cucina.