Oleggio Castello: alla Pertini in quarantena la seconda, terza e quarta

Le parole del sindaco Marco Cairo

”La situazione contagi Covid 19 nella scuola elementare, ha determinato il provvedimento di quarantena per le classi seconda, terza e quarta. Il provvedimento entra in vigore quando in una classe ci sono 2 alunni positivi. Nel momento in cui un tampone rapido è positivo e registrato sul portale ASL, non è necessario fare ed attendere il risultato di un tampone molecolare ma si considera immediatamente l'isolamento con i provvedimenti di quarantena per i contatti stretti.

In via precauzionale, vista una positività comparsa, anche gli alunni della classe quinta non andranno a scuola nei prossimi 2 giorni in attesa di ulteriori verifiche. Quindi sospese, eccetto che per la classe prima, le attività in presenza ed attivazione della DAD.

Nei prossimi giorni sicuramente ci potrà essere una maggior chiarezza sulle evoluzioni che verranno comunicate dalla Direzione Didattica.

I provvedimenti relativi alle attività scolastiche vengono presi dal servizio di Igiene dell'ASL in concerto con la Direzione Didattica.

I ritardi di comunicazione nei confronti delle famiglie, sono dovuti al rapido variare delle situazioni normative emanate in questi giorni dal governo e al fatto che la struttura deputata al controllo COVID per tutta la provincia è composta da solo 5 persone.

Non ci sono notizie di situazioni sanitarie preoccupanti”.