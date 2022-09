Operazione Fondali Puliti ad Arona: 900 kg di rifiuti raccolti

900 kg di rifiuti raccolti nell'operazione Fondali puliti 2022 condotta dalla Guardia costiera ausiliaria.

Operazione Fondali Puliti

"Ringraziamo il comune di Arona, la ProLoco e il consorzio che hanno collaborato nella riuscita dell'evento - fanno sapere dalla Guardia costiera - Ma anche la Lega Navale Arona per aver messo a disposizione un gommone e l'associazione CoralteamNovara per i sommozzatori messi a disposizione. Una particolare menzione per il nostro Ros (Responsabile Operazioni Subacquee) per aver strappato ai fondali quasi mezzo camion da solo. L'ambiente te ne sarà grato e anche noi".

Tra i 900 kg si registrano per 5 copertoni di auto e una ruota di un trattore oltre a un bidone portarifiuti con il logo del Comune di Arona.