Ospite della Rsa di Invorio fa una donazione alla struttura

Nel Salone della Fondazione Medana di Invorio è stata scoperta la targa ricordo della generosa donazione dell'Invoriese Gianni Vanoni, storico fabbro, che attualmente è ospite della RSA Medana.

La donazione

Una donazione, che continua la tradizione generosa che nel 1921 diede vita alle Pie Istituzioni Invoriesi e rinnova lo spirito solidale del Paese nei confronti dei più fragili, sottolinea il Sindaco di Invorio, mentre il Presidente della Fondazione esprime gratitudine e soddisfazione soprattutto perché questa donazione è stata elargita da un "residente" che ha voluto, con il suo gesto, dimostrare tutto il suo compiacimento per come vengono accuditi e curati i nostri Cari "nonnini".

Dal canto suo, il Vanoni, molto emozionato durante la cerimonia, ha voluto ringraziare il Sindaco Pelizzoni e il Presidente Piola per le parole affettuose rivolte a lui e alla sua cara Angela e come un fiume in piena, ringrazia i medici di struttura e tutti le infermiere per l'amorevolezza nelle cure, tutto il personale della Medana sempre presente giorno e notte accanto a noi, la Stefy (Stefania Rossi) che tiene sempre allegro, sereno ed impegnato il nostro tempo libero. Infine un grazie al caro Antonello, (Antonello De Stefano direttore della struttura) sempre presente e saldo al timone della nave che và".